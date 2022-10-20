"Вива Путин!": менеджер парижского ресторана прославлял президента РФ перед украинцами

Однако очень быстро он признал свою ошибку и передумал прославлять российского диктатора.
В одном из ресторанов столицы Франции Парижа менеджер выпроводил за дверь заведения двух украинок со словами "Вива Путин", что с французского переводится как "да здравствует Путин".
При этом он еще и с гордостью произносил слова о своей благосклонности к российскому диктатору. Соответствующее видео обнародовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк в Twitter в среду, 19 октября.
Инцидент произошел в ресторане Парижа Le Cosy Montparnasse.
Однако ответ на этот случай не замедлил. Сначала у этого заведения очень быстро упал рейтинг в Google-отзывах к отметке 2,7. За короткий промежуток времени ресторану "прилетело" более 78 000 негативных отзывов в этом ресурсе.
Позже в ресторан пришел другой посетитель, который показал менеджеру видео с его же заявлением и объяснил, в чем тот неправ. После этого менеджер заведения признал на камеру, что Путин на самом деле ему безразличен и назвал его вторым давно известным миру нецензурным именем.
Ранее сообщалось, что в Польше в городе Ченстохова местная жительница напала на улицы на двух 15-летних украинок. 17-летняя ученица одного из техникумов города заметила девушек-подростков из Украины, когда переходила сквер солидарности со своим знакомым. Она начала оскорблять девушек из-за национальности и избила их.
Напомним, в Эстонии забрали вид на жительство у гражданина России, который летом на пляже допустил нецензурноую лексику в адрес девушек, которые разговаривали на украинском языке. Полиция открыла дело согласно статье о нарушении общественного порядка, после чего власти вынесли свой вердикт.
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