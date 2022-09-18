Била коленом по голове: в Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок

В Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок/ Reuters pixabay.com

В Польше в городе Ченстохова местная жительница напала на улице на двух 15-летних украинок. 17-летняя ученица одного из техникумов города заметила девушек-подростков из Украины, когда переходила сквер солидарности со своим знакомым.

Она начала оскорблять девушек из-за национальности. После этого ударила одну из девушек в лицо. Потом другую девушку повалила на землю, схватив за волосы, и начала бить коленом по голове и животу. Об этом сообщает сайт dziennikzachodni.pl.

Полячка била украинок, пока ее не оттащил от них ее знакомый. Затем нападавшая со своим знакомыми скрылась.

На следующий день одна из потерпевших увидела свою нападавшую на улице и рассказала об этом своей тете. Тетя попыталась поговорить с полячкой и спросить, почему она так сделала. Однако та начала оскорблять взрослую женщину, в том числе и из-за национальности.

Инцидент произошел еще 12 апреля, однако обвинения выдвинули лишь недавно.

Правоохранителям удалось установить личность нападавшей. Против нее открыли производство за совершение насильственных действий против граждан Украины, а также публичное оскорбление из-за национальной принадлежности.

Напомним, в Эстонии забрали вид на жительство у гражданина России, который летом на пляже допустил нецензурную лексику в адрес девушек, которые разговаривали на украинском языке. Полиция открыла дело согласно статье о нарушении общественного порядка, после чего власти вынесли свой вердикт.

Ранее сообщалось, что 71-летняя россиянка "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.

Читайте также: