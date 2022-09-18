"Осуждение не остановит геноцид": Литва призвала предоставить Украине танки

Литва призвала предоставить Украине танки/ УНИАН, Twitter Gabrielius Landsbergis

В Литве призвали предоставить Украине больше танков после того, как в освобожденном Изюме на Харьковщине обнаружили массовые захоронения с сотнями могил.

С таким призывом выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что просто осуждением нельзя остановить геноцид, а тяжелое оружие будет "говорить громче".

"Слова не смогли предотвратить массовые захоронения. Только осуждение не прекратит этот геноцид. Танки говорят громче, чем слова. Вооружайте Украину сейчас – значит именно сейчас", – заявил глава МИД Литвы.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официально сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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