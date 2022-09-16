В Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел: люди погибли в результате агрессии РФ

Причины смерти людей установит следствие - Болвинов / Настоящее время

В городе Изюм на Харьковщине, который силы обороны Украины освободили от оккупации России, обнаружили захоронение на более чем 440 тел. Люди погибли в результате войны. Тела похоронены по отдельности. Полиция намерена эксгумировать тела и провести судебно-медицинскую экспертизу.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил Sky News, что в Изюме власти обнаружили одно из самых больших захоронений.

Видео дня

"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", - сказал он.

Тела были захоронены по отдельности. Люди погибли в результате российской военной агрессии.

"Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий", - утверждает Болвинов.

Он добавил, что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Телеканал Настоящее время опубликовал фотоснимки массовых захоронений в лесу в Изюме.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"", - указано в сообщении НВ.

Подлинность снимков подтвердил Олег Котенко, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести. Он рассказал, что российские захватчики сами публиковали видео захоронения в Изюме. Поэтому украинские власти его искали.

"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу", - сказал Котенко.

Захоронения в Изюме / Настоящее время

Захоронения в Изюме / Настоящее время

Захоронения в Изюме / Настоящее время

Также hromadske со ссылкой на Котенко передает, что на кладбище обнаружили братскую могилу украинских военных. Там похоронены до 25 защитников Украины. Журналисты утверждают, что за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений.

Армия Украины освободила Изюм

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут с оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии, Тарас Березовец, говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.

Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.

11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

Другие новости: