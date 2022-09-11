ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма

Освобождение Изюма / facebook.com/karpatsich

Бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм Харьковская область и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма.

На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.

Видео дня

Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.

Также добровольческий батальйон "Карпатська Січ" опубликовал несколько фото с Изюма, на которых можно заметить разрушенные многоэтажки, храм и мост.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться к границе с Россией на севере Харьковской области.

Командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко показывает, как украинские военные установили флаг на одном из мест пересечения границы с РФ.

Освобождение Изюма

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык написал, что оккупанты бегут из Изюма. Пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что город может быть освобожден уже через несколько часов.

Вечером Главред сообщил о том, что украинские военные вошли в город. На въезде в Изюм уже оборудовали блокпост ВСУ, а в самом городе развиваются украинские флаги.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военные взяли в окружение оккупантов, которые не успели сбежать из Изюма. Он добавил, что российские военные бегут, бросая оружие.

Читайте также: