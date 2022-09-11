ВСУ могут полностью освободить Изюм на Харьковщине за 48 часов - ISW

ВСУ могут полностью освободить Изюм за 48 часов / t.me/operativnoZSU

Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Они продвинулись уже на 70 км и могут полностью освободить Изюм за 48 часов. Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что ВСУ громят российские войска на Харьковщине. Оккупанты пытаются бежать из юго-восточной части области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма.

"Украинские войска, скорее всего, освободят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным украинским военным достижением с момента победы в битве за Киев в марте. Это устранило бы российское наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск - Краматорск", - объясняют в ISW.

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Если украинским войскам удастся окружить оккупантов, которые бегут из Изюма, то это значительно усугубит проблемы в армии РФ и серьезно снизит моральный дух врага. Отмечается, что у оккупантов есть проблемы в "эвакуации".

Аналитики добавили, что украинские войска освободили Великий Бурлук, что позволяет им разместить позиции в пределах 15 километров от границы с Россией.

Освобождение Изюма

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык написал, что оккупанты бегут из Изюма. Пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что город может быть освобожден уже через несколько часов.

Вечером Главред сообщил о том, что украинские военные вошли в город. На въезде в Изюм уже оборудовали блокпост ВСУ, а в самом городе развиваются украинские флаги.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военные взяли в окружение оккупантов, которые не успели сбежать из Изюма. Он добавил, что российские военные бегут, бросая оружие.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области с целью освобождения своих территорий от оккупации России. Захватчиков выбивают с занятых ими позиций. Уже освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина вернула под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Там восстанавливается жизнедеятельность и порядок. Проводятся мероприятия с целью обеспечения безопасности.

10 сентября бойцы армии Украины подняли флаг над Купянском. Город на границе с Россией находился под оккупацией Москвы с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел. Через город шла основная линия снабжения российских оккупантов.

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