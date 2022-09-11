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Освобождение Крыма может перенестись на следующий год - генерал

11 сентября 2022, 10:10

Деоккупация полуострова произойдет рано или поздно, считает Игорь Романенко.

Игорь Романенко, война в Украине
Освобождение Крыма может перенестись на следующий год / Фото УНИАН

Освобождение временно оккупированного Крымского полуострова будет зависеть от того, насколько энергично и массированно Запад будет оказывать нам помощь.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде отметил, что если поставок в эти сроки не будет, это может перенестись на следующий год.

"Рано или поздно это случится. Если не этой осенью, то позже мы освободим оккупированные территории", - отметил генерал.

Деоккупация Крыма

Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, а ВСУ имеют все шансы освободить захваченный Крым.

Следующий год станет завершающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Об этом в чате на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он также не исключил, что война может закончиться уже в этом году.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Игорь Романенко новости Крыма
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