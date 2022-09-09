Украина может выиграть войну и освободить Крым: генерал США спрогнозировал сроки

Украина может освободить Крым, подчеркнул Бен Ходжес / Фото УНИАН, pixabay.com

Война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, а ВСУ имеют все шансы освободить захваченный Крым, заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Они (ВСУ, - ред.) поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - цитирует его Newsweek.

Он обратил внимание на то, что оккупанты РФ практически исчерпали возможности для наступления, при этом они контролируют всего 20% территории Украины.

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Американский военачальник уверен в том, что дальнейшие успехи Украины на поле боя невозможны без продолжения активной поддержки со стороны Запада.

"Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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