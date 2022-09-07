Бои будут тяжелыми: в следующие несколько недель оккупанты 'посыпятся' - Ходжес

В следующие несколько недель украинская армия разгромит оккупантов на юге страны / Коллаж фото УНИАН скриншот

В следующие несколько недель будут тяжелые бои, в результате которых оккупанты "посыпятся". Российские военные потеряли логистику на юге Украины и просто держат оборону. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью 24 канала.

Он добавил, что не видит, как российская армия может улучшить свое положение в ближайшее время и заверил, что сейчас нужно "предоставить Украине все необходимое".

"Мне неизвестно точно, сколько ресурсов имеют украинцы. Знаю, что численность армии приближается к 700 тысячам, возможно и больше. Не все еще прошли обучение и слаживание, однако проблемы в живой силе нет. Нужно получить достаточное количество дальнобойной артиллерии и противовоздушной обороны. Думаю, что Генеральный Штаб это понимает и там пытались подготовить войска, которые должны осуществить прорыв", - сказал Бен Ходжес.

Как сообщал Главред, ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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