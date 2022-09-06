В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС

Два шага для предотвращения ядерной катастрофы / УНИАН

Для того, чтобы предотвратить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС нужно немедленно создать демилитаризованный периметр, а также прекратить любые военные действия в направлении станции или из нее, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Он сказал, что по-прежнему серьезно обеспокоен в связи с ситуацией на Запорожской АЭС и вокруг нее, включая сообщения о недавних обстрелах.

По словам Гутерреша, любой ущерб, намеренный или не намеренный, наносимый самой крупной АЭС в Европе, или же ущерб любому другому ядерному объекту в Украине может привести к катастрофе, которая повлияет на близлежащий регион и выйдет за его пределы.

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Генсек ООН отметил, что необходимо предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать этого сценария.

"В качестве первого шага российские и украинские силы должны обязаться не вести никаких военных действий в направлении этого объекта или из него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", - сказал он.

В качестве второго шага Гутерреш назвал соглашение по демилитаризованному периметру вокруг станции. В частности, это предусматривает обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с периметра, а также обязательство украинских сил не выдвигаться на этот периметр.

Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

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