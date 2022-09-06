В ООН назвали два шага для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС

Генсек ООН отметил, что необходимо предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать наихудшего сценария.
Для того, чтобы предотвратить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС нужно немедленно создать демилитаризованный периметр, а также прекратить любые военные действия в направлении станции или из нее, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Он сказал, что по-прежнему серьезно обеспокоен в связи с ситуацией на Запорожской АЭС и вокруг нее, включая сообщения о недавних обстрелах.
По словам Гутерреша, любой ущерб, намеренный или не намеренный, наносимый самой крупной АЭС в Европе, или же ущерб любому другому ядерному объекту в Украине может привести к катастрофе, которая повлияет на близлежащий регион и выйдет за его пределы.
Генсек ООН отметил, что необходимо предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать этого сценария.
"В качестве первого шага российские и украинские силы должны обязаться не вести никаких военных действий в направлении этого объекта или из него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", - сказал он.
В качестве второго шага Гутерреш назвал соглашение по демилитаризованному периметру вокруг станции. В частности, это предусматривает обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с периметра, а также обязательство украинских сил не выдвигаться на этот периметр.
Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС
30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".
Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.
В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.
Читайте также:
- "Это был цирк": сотрудник рассказал, как МАГАТЭ инспектировало ЗАЭС
- РФ устроила ядерный шантаж: ЕС поставил Москве ультиматум из-за захвата ЗАЭС
- Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась карта