Миссия МАГАТЭ уже в Украине: оккупанты согласились пустить экспертов на ЗАЭС

На Запорожскую АЭС скоро поедут члены миссии МАГАТЭ / коллаж фото Reuters, Telegram Андрей Ермак

В Украину прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты скоро поедут на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТСН.uа.

В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства". Следует отметить, что среди экспертов нет американцев или британцев. Российская сторона заставила исключить их из списка. Среди экспертов есть граждане Сербии и Китая. Также СМИ сообщают, что членами миссии стали эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании и Северной Македонии.

В ближайшее время эксперты планируют поехать на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

Российские оккупанты заявляют, что не будут демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС.

"Мы ожидаем от миссии четкого заявления о фактах нарушения всех ядерных протоколов безопасности. Мы знаем, что Россия подвергает не только Украину, но и весь мир на риск ядерного инцидента. Международное сообщество должно быть объединено одним требованием - выводом российских войск из ЗАЭС", — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Госатомрегулирование ежедневно просчитывают направление ветра и потенциальное загрязнение территорий в случае аварии на ЗАЭС. В Запорожье местным жителям начали выдавать таблетки йодистого калия. Одной такой таблетки в сутки может хватить, чтобы спастись, если произойдет выброс радиоактивного йода. Однако его ни в коем случае нельзя принимать, пока не произошла авария.

Ситуация на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

29 августа стало известно о том, что оккупанты обстреляли ЗАЭС и снаряды упали между вторым и третьим реакторами. Они пробили крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо.

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