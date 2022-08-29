Стало известно, что конкретно будет делать миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС - МИД Украины

МАГАТЭ будет фиксировать нарушения на Запорожской АЭС / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на территорию Запорожской атомной электростанции, которую захватили оккупанты и время от времени обстреливают. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал, что именно будет делать миссия на АЭС.

МАГАТЭ должна обнаружить все нарушения ядерных протоколов российскими военными на территории ЗАЭС.

"Мы ожидаем от миссии четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности. Мы знаем, что Россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы. Я не имею никакой конкретной информации об истоках, но именно для этого миссия МАГАТЭ проверит ситуацию и сделает выводы", — сказал Дмитрий Кулеба.

Ситуация на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

29 августа стало известно о том, что оккупанты обстреляли ЗАЭС и снаряды упали между вторым и третьим реакторами. Они пробили крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо.

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