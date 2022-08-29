Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС / twitter.com/rafaelmgrossi, скриншот

Миссия Международного агентства по атомной энергии направляется на Запорожскую АЭС, которую регулярно обстреливают российские оккупанты.

Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси у себя в Twitter, он лично посетит ЗАЭС.

"Настал день. Миссия поддержки и помощи уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая состоится на ЗАЭС позже на этой неделе", - говорится в сообщении.

Обстановка на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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