Работники Росатома координируют обстрелы Запорожской АЭС - инженер станции

Работники "Росатома" координируют обстрелы Запорожской АЭС / коллаж фото Reuters, Telegram Андрей Ермак

Представители "Росатома", которые находятся на захваченной Запорожской атомной электростанции координируют обстрелы ЗАЭС. Об этом заявил инженер станции в интервью ВВС.

"Именно представители "Росатома" говорят своим военным, куда стрелять, чтобы не было "больно", но громко. Они же в течение двух-трех месяцев ходили "с экскурсиями" ради "обмена опытом". На самом деле они изучают нашу структуру, нашу станцию, чтобы перевести ее на свои законы", - сказал эксперт.

Он добавил, что представители "Росатома" всегда знают, где и когда будет обстрел.

"Да, они всегда знают, когда будет обстрел. Они всегда первыми эвакуируются с промплощадки, если становится горячо. Персонал "Росатома" во время обстрелов сидит в хранилищах, а вот некоторые российские военные, когда, как они говорят, ВСУ "обстреливают" станцию, спокойно себе гуляют по территории, зная, что они стреляют", - добавил инженер.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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