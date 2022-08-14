Подробности обстрела Энергодара: оккупанты убили работника Запорожской АЭС и его собаку

В Энергодаре погиб сотрудник Запорожской АЭС / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты обстреляли жилой район в Энергодаре Запорожской области. В результате этого погиб работник Запорожской атомной электростанции - мастер цеха. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

В результате обстрела также была смертельно ранена собака погибшего. Мужчина и его питомец как раз вышли на прогулку, когда оккупанты начали обстрел города.

"Сегодня российские военные снова обстреляли Энергодар, есть погибший и раненые. 14 августа 2022 года российские оккупанты с 15:00 до 15:30 произвели по меньшей мере 6 выстрелов по г. Энергодар. В результате обстрела в первом микрорайоне собаку погиб мужчина. Животное также не уцелело", — говорится в его сообщении.

В результате обстрела пострадали еще два местных жителя. Раненных госпитализировали в специализированную медико-санитарную часть Энергодара.

По данным Энергоатома, погибшим оказался мастер цеха Максим Марко.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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