Оккупанты РФ накрыли Энергодар мощным огнем: есть раненые и разрушения

В первом микрорайоне Энергодара есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщил Дмитрий Орлов.
В воскресенье, 14 августа, в результате обстрела Энергодара Запорожской области российскими оккупантами есть пострадавшие среди гражданского населения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"В результате обстрела Энергодара, который был осуществлен сегодня из пригорода - района яхт-клуба (Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - подчеркнул он.
Отметим, что в Сети опубликовали видео из Энергодара после обстрела российскими оккупантами.
Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.
На ЗАЭС действия оккупантов могут привести к нарушению норм радиационной и пожарной безопасности. В результате обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков и объединенный вспомогательный корпус.
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