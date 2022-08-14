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Оккупанты РФ накрыли Энергодар мощным огнем: есть раненые и разрушения

14 августа 2022, 16:35

В первом микрорайоне Энергодара есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщил Дмитрий Орлов.

дым
РФ ударила по Энергодару / pixabay.com

В воскресенье, 14 августа, в результате обстрела Энергодара Запорожской области российскими оккупантами есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"В результате обстрела Энергодара, который был осуществлен сегодня из пригорода - района яхт-клуба (Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - подчеркнул он.

Оккупанты РФ накрыли Энергодар мощным огнем: есть раненые и разрушения

Отметим, что в Сети опубликовали видео из Энергодара после обстрела российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.

На ЗАЭС действия оккупантов могут привести к нарушению норм радиационной и пожарной безопасности. В результате обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков и объединенный вспомогательный корпус.

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