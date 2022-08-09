Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС: к этому причастны вагнеровцы - разведка

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС / коллаж Википедия, УНИАН

Российские оккупанты заминировали энергоатомные блоки Запорожской атомной электростанции. К этому причастны "вагнеровцы". Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Obozrevatel.

По его данным, приказ о минировании Запорожской АЭС выдал номинальный владелец частной военной компании Евгений Пригожин, который более известен как "повар Путина".

"Пригожин уже не впервые привлек боевиков "Вагнера" против Украины. Группа "вагнеровцев" является замаскированным подразделением в структуре российского Минобороны. А командует наемниками Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, более известное как ГРУ", – сказал Юсов.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

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