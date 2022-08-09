Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"

В Мелитополе атаковали коллаборанток / Фото УНИАН

В захваченном оккупантами РФ Мелитопольском районе Запорожской области партизаны устроили акцию возмездия по отношению к предателям, которые участвуют в подготовке пророссийского "референдума".

В ночь с 7 на 8 августа двух коллаборанток из Михайловского района, входивших в "комиссию по подготовке референдума", подрезали партизаны, сообщает РИА Мелитополь.

Оккупанты РФ отреагировали обыденно – они назначили виновника, схватив на улице первого попавшегося, назвав его "участником АТО".

"По словам местных жителей, их там было два. Поговаривают, что одна из коллаборанток отправилась на концерт Кобзона, но эта информация требует проверки", - сообщает издание.

Ранее сообщалось о том, что в районе аэродрома захваченного РФ Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы.

О взрывах возле местного аэродрома рассказали очевидцы.

Звук сильного взрыва слышали практически в каждом районе города и соседних близлежащих селах.

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