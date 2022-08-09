УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"

9 августа 2022, 16:57

Оккупанты РФ назначили виновника, схватив на улице первого попавшегося, назвав его "участником АТО".

Мелитополь, российские военные
В Мелитополе атаковали коллаборанток / Фото УНИАН

В захваченном оккупантами РФ Мелитопольском районе Запорожской области партизаны устроили акцию возмездия по отношению к предателям, которые участвуют в подготовке пророссийского "референдума".

В ночь с 7 на 8 августа двух коллаборанток из Михайловского района, входивших в "комиссию по подготовке референдума", подрезали партизаны, сообщает РИА Мелитополь.

Оккупанты РФ отреагировали обыденно – они назначили виновника, схватив на улице первого попавшегося, назвав его "участником АТО".

"По словам местных жителей, их там было два. Поговаривают, что одна из коллаборанток отправилась на концерт Кобзона, но эта информация требует проверки", - сообщает издание.

Ранее сообщалось о том, что в районе аэродрома захваченного РФ Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы.

О взрывах возле местного аэродрома рассказали очевидцы.

Звук сильного взрыва слышали практически в каждом районе города и соседних близлежащих селах.

Читайте еще:

новости Мелитополя референдум Запорожская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:28

Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMS

17:13

"Выбешивает": дочь Заворотнюк вызверилась на вопрос о младшей сестре

17:06

"Возможна беременность": нумеролог дал прогноз по браку Медадже и БрежневойВидео

16:57

Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"Видео

16:45

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - ReutersВидео

Реклама
16:44

У Украины уже есть ракеты с дальностью 200-300 км, она ударила ими по Крыму – АндрусивВидео

16:37

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

16:33

Тьма для оккупантов была "адской": мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу

16:28

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамствомВидео

16:17

"Будут искать взаимопонимания": эксперт рассказал, как будут развиваться отношения США и КитаяВидео

16:12

Эштон Катчер рассказал о жуткой болезни, которая чуть не превратила его в растение

16:08

Паника в Крыму: прогремели мощные взрывы на авиабазе оккупантов РФФотоВидео

16:06

"Нас быстро подожгут": Лукашенко истерично спрогнозировал ухудшение ситуации в БеларусиВидео

15:40

Жара +40 градусов: синоптик назвала области, которые раскалит до максимумаВидео

15:36

РФ не заплатила за транзит через Украину: нефтепровод Дружба остановленВидео

15:30

Потери ВСУ в войне против России снизились втрое: у Зеленского сделали заявление

15:10

Подходили и плакали: российский артист поражен реакцией украинцев на его песни

14:47

Зеленский может отправиться в Индонезию на саммит для личной встречи с Путиным - ПодолякВидео

14:44

Больше всего на Путина влияет Юрий Ковальчук, они много общались перед войной: что о нем известноВидео

14:42

Украина наладит выпуск беспилотников Bayraktar: у Путина закатили истерикуВидео

Реклама
14:23

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

14:10

Отмываем копоть, жир и следы от ручки: как почистить обои в домашних условиях

13:57

В Крыму партизаны накормили военных РФ пирожками с ядом: 8 оккупантов погибли, 18 - в реанимации

13:56

ВСУ ликвидировали двух оккупантов с секретной российской базы в Абхазии

13:55

"ВСУ достают и туда": у границы с Крымом взорвали склад РФ с боеприпасамиВидео

13:16

В Пентагоне объяснили, почему не дадут Украине сотни систем HIMARSВидео

13:11

Сменила ухмылку на кислую мину: россиянка в Австрии провоцировала украинок, ее настигла расплатаВидео

13:00

Столп режима Путина тайком хочет договориться с Западом о мире - экс-депутат Госдумы

13:00

Гороскоп на завтра, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

12:41

Лукашенко повернет оружие против Путина: Эйдман оценил неожиданный сценарий продолжения войныВидео

12:35

Риск взрыва на Запорожской АЭС: эксперт оценил, может ли РФ подорвать ядерный реакторВидео

11:58

В начале войны Зеленский был готов лично разговаривать с Путиным: Подоляк рассказал, почему все изменилосьВидео

11:50

Умер японский модельер Иссей Мияки

11:47

Украина совершила невероятное: Волкер оценил успехи ВСУ и дал прогноз по срокам войныВидео

11:20

Успенская пустилась в бега после скандала з избиением

11:04

РФ не может обеспечить продвижение в Донецкой области и сконцентрировалась на Юге - разведка БританииВидео

10:58

В Госдуме РФ выдали "влажный" бред о "новом СССР": что заявили

10:51

Эйдман рассказал, какой будет Россия после поражения УкраинеВидео

10:25

"Накопил жене на Ладу": в Украине ликвидировали 24-летнего оккупанта из Хакасии

10:12

"Я пять семей содержу": Арестович рассказал о своих доходахВидео

Реклама
10:08

60% россиян хотят нового наступления оккупантов на Киев: результаты опроса

10:00

До слез: шведский телеканал показал выступление украинского оркестра в Стокгольмской филармонии и кадры войныВидео

09:42

Поддержавший войну Киркоров восхитился поступком Ротару

09:39

"Воевать будем до последнего россиянина": Подоляк озвучил сроки окончания войны в Украине

09:36

Не нужно скупать доллар: в Нацбанке рассказали украинцам, как сберечь деньги

09:25

Блеф России на Запорожской АЭС, или Как Путин хочет сделать из Украины террориста вместо себямнение

09:09

Карма догонит всех: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

08:54

"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смертиВидео

08:40

Элита армии РФ стала удобрением в Украине: ВСУ разбили полк десантников из Костромы

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять