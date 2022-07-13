СМИ сообщили о контузии главы Северной Осетии - его забросали гранатами партизаны на Запорожье

Сергей Меняйло в составе батальона "Алания" ехал в район города Гуляйполе. Кроме него, ранения получили еще несколько оккупантов.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал в засаду на оккупированных территориях Запорожской области. Кортеж российского политика закидали гранатами, он получил легкую контузию и был госпитализирован.
Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, Меняйло в составе батальона "Алания" ехал в район города Гуляйполе. Кроме него, ранения получили еще несколько оккупантов.
Позже Telegram-канал Основа опубликовал комментарий пресс-секретаря главы Северной Осетии Ольги Дзагоевой, которая заявила, что говорила со своим начальником по телефону, и он якобы не подтвердил информацию о контузии.
В комментарии Baza сам Меняйло якобы тоже позже сообщил, что "никакой диверсионной группы никто не видел".
"То, что там прилетает – это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо", – утверждает политик.
Сейчас Меняйло находится уже на территории России.
Отметим, 10 июля Меняйло опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что находится "на передовой". В ролике присутствовал также добровольческий батальон "Алания". Где именно было снято видео, не уточнялось.
Как сообщал Главред, партизаны во временно захваченных городах устроили "охоту" на оккупантов и их пособников. Это мешает планам Кремля укрепить административный контроль над оккупированными территориями.
В частности, во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".
Другие новости:
- 10 тысяч долларов: в Мелитополе партизаны предлагают деньги за голову местного гауляйтера
- "Это была репетиция, жди встречи": в Херсоне партизаны передали "привет" коллаборанту-нардепу
- Референдума не будет: партизаны Херсонщины подкинули проблем оккупантам, они везут гауляйтеров из РФ