СМИ сообщили о контузии главы Северной Осетии - его забросали гранатами партизаны на Запорожье

Сергей Меняйло приезжал на оккупированные территории Украины / Фото YouTube

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал в засаду на оккупированных территориях Запорожской области. Кортеж российского политика закидали гранатами, он получил легкую контузию и был госпитализирован.

Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, Меняйло в составе батальона "Алания" ехал в район города Гуляйполе. Кроме него, ранения получили еще несколько оккупантов.

Позже Telegram-канал Основа опубликовал комментарий пресс-секретаря главы Северной Осетии Ольги Дзагоевой, которая заявила, что говорила со своим начальником по телефону, и он якобы не подтвердил информацию о контузии.

В комментарии Baza сам Меняйло якобы тоже позже сообщил, что "никакой диверсионной группы никто не видел".

"То, что там прилетает – это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо", – утверждает политик.

Сейчас Меняйло находится уже на территории России.

Отметим, 10 июля Меняйло опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что находится "на передовой". В ролике присутствовал также добровольческий батальон "Алания". Где именно было снято видео, не уточнялось.

Как сообщал Главред, партизаны во временно захваченных городах устроили "охоту" на оккупантов и их пособников. Это мешает планам Кремля укрепить административный контроль над оккупированными территориями.

В частности, во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".

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