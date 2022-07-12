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Партизаны устроили "охоту" на коллаборантов и оккупантов, в армии РФ - массовое дезертирство – ISW

12 июля 2022, 07:19

Кремлю не удается укрепить административный контроль над оккупированными территориями из-за активной деятельности украинского сопротивления.

военный РФ, война в Украине
Военные РФ отказываются участвовать в боевых действиях в Украине / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска продолжают сталкиваться с дезертирством и нехваткой личного состава для войны против Украины. Вместе с тем партизаны во временно захваченных городах устроили "охоту" на оккупантов и их пособников. Это мешает планам Кремля укрепить административный контроль над оккупированными территориями.

Как пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на пророссийский Telegram-канал "Москва зовет", 300 военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии РФ отказались участвовать в боевых действиях.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал, что 205-я отдельная мотострелковая бригада (базируется в Буденновске Ставропольского края) еще 3 марта была переброшена в Мариуполь и Запорожскую область.

"В российских войсках участились случаи неповиновения и дезертирства", – отмечают в ISW.

Тем временем 10 и 11 июля украинские партизаны продолжили преследовать оккупантов и коллаборантов. Украинский центр сопротивления и российские Telegram-каналы подтвердили, что неизвестные убили назначенного Россией "главу" Великого Бурлука (северо-восток Харьковской области) Евгения Юнакова, заложив взрывное устройство в его авто.

Нападение произошло всего через четыре дня после того, как российские "власти" объявили о создании так называемой администрации в оккупированных населенных пунктах Харьковской области.

Пропагандистский блогер Юрий Котенок заявил, что неизвестные (предположительно, украинские партизаны) пытались убить назначенного Россией "главу военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо, заложив самодельное взрывное устройство возле его подъезда.

11 июля российские СМИ сообщили, что было совершено покушению на "главу" Мелитопольского района Андрея Сигуту.

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Как сообщал Главред, во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил оккупантов, что от мощных ударов воинов ВСУ им спрятаться не удастся, и в Херсоне будет гореть еще больше складов с боеприпасами и вражеских командных пунктов.

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