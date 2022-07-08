"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

Партизаны передали мощный "привет" коллаборантам / УНИАН, Суспильне

Во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов ‒ дескать, "Готовтесь!".

Партизаны как бы намекают, что каждый из тех, кто пошел на службу к оккупантам (вроде нардепа Алексея Ковалева, политика Владимира Сальдо и других) уже совсем скоро ответит за содеянное.

"Украинская ночь наступит – вас похоронит!" – предупреждают партизаны коллаборантов.

Напомним, ранее оперативники Госбюро расследований установили, что нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев перешел на сторону русских оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в аннексированный Крым с последующей продажей там.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

22 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Херсонщине взорвали автомобиль Ковалева.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - говорил он.

Тем не менее, впоследствии стало известно, что Ковалев остался жив.

4 июля херсонские партизаны передали ему "привет".

"Леша, это была репетиция. Жди встречи", – листовки такого содержания они расклеили по Херсону.

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