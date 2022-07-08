УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

8 июля 2022, 20:34

Партизаны намекают, что каждый, кто пошел на службу к оккупантам (вроде нардепа Алексея Ковалева и политика Владимира Сальдо), скоро ответит за сделанное.

херсон, оккупанты, российские военные
Партизаны передали мощный "привет" коллаборантам / УНИАН, Суспильне

Во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов ‒ дескать, "Готовтесь!".

Партизаны как бы намекают, что каждый из тех, кто пошел на службу к оккупантам (вроде нардепа Алексея Ковалева, политика Владимира Сальдо и других) уже совсем скоро ответит за содеянное.

"Украинская ночь наступит – вас похоронит!" – предупреждают партизаны коллаборантов.

Напомним, ранее оперативники Госбюро расследований установили, что нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев перешел на сторону русских оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в аннексированный Крым с последующей продажей там.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

22 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на Херсонщине взорвали автомобиль Ковалева.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - говорил он.

Тем не менее, впоследствии стало известно, что Ковалев остался жив.

4 июля херсонские партизаны передали ему "привет".

"Леша, это была репетиция. Жди встречи", – листовки такого содержания они расклеили по Херсону.

Другие новости:

Cмотрите онлайн новости Херсона

Автор: Егор Бунин
новости Херсона война России и Украины партизаны
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

Реклама
20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

Реклама
17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:40

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

16:33

"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в СеверодонецкеВидео

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

15:18

"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУВидео

15:17

"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

14:56

Смородина сбрасывает ягоды: как спасти урожай

14:51

Следующий британский премьер будет точно антироссийским: Собчак указала на разницу ценностей РФ с миром

14:30

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: генерал США объяснил "законную цель" ВСУВидео

14:15

"РФ вынуждена будет сесть за стол переговоров": Зеленский рассказал об окончании войны в 2022 годуВидео

14:07

6 способов спастись от жары: как охладить комнату без кондиционера

Реклама
14:04

Джамала станет участницей польских "Танцев со звездами"

13:59

Новый "жест доброй воли" РФ: ударом по своим взорван склад с БК вместе с оккупантамиВидео

13:51

Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на ДонбассеВидео

13:22

Склад боеприпасов РФ стерли в порошок: ВСУ ударили по оккупантам в Новой КаховкеВидео

13:22

Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляскеВидео

13:19

Сделал "шаг доброй воли": в Украине уничтожен подпоковник из Улан-Удэ

13:19

Меладзе вернул себе бывшую жену

12:45

Украина поплывет и превратится в "Сахару": синоптики предупредили о невыносимой погодеВидео

12:40

Стреляют себе в ноги и не хотят воевать: оккупант рассказал о настроениях в армии РФВидео

12:33

Зеленский рассказал, что сказал бы Путину при встрече: "сегодня он может завершить войну"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять