Прогремел мощный взрыв: нанесен удар по захваченному РФ аэродрому в Мелитополе

В Мелитополе прогремел взрыв / ria-m.tv

В воскресенье, 31 июля, в районе аэродрома захваченного РФ Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы.

О взрывах возле местного аэродрома рассказали очевидцы, сообщает РИА Мелитополь.

Звук сильного взрыва слышали практически в каждом районе города и соседних близлежащих селах.

Журналисты подчеркивают, что аэродром в Мелитополе враг использовал как командный пункт и военную базу для самолетов и вертолетов.

/ ria-m.tv

Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.

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