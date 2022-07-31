Прогремел мощный взрыв: нанесен удар по захваченному РФ аэродрому в Мелитополе

Звук сильного взрыва слышали практически в каждом районе города и соседних близлежащих селах.
В воскресенье, 31 июля, в районе аэродрома захваченного РФ Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы.
О взрывах возле местного аэродрома рассказали очевидцы, сообщает РИА Мелитополь.
Звук сильного взрыва слышали практически в каждом районе города и соседних близлежащих селах.
Журналисты подчеркивают, что аэродром в Мелитополе враг использовал как командный пункт и военную базу для самолетов и вертолетов.
Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".
16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.
Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.
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