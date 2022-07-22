Оккупанты перебрасывают технику и создают новую группировку на Запорожье - Жданов

Оккупанты перемещают технику на Запорожье / Коллаж npr.org, Радио Свобода

Российские военные перемещают войска в направлении Запорожья. Они даже начали создавать новую группировку в районе Энергодара. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Туда перекидываются и ракетные войска, и артиллерия. И они начинают обстрелы Никополя на другом берегу реки Днепр. Поэтому вполне возможно, эта колонна могла перемещаться для усиления другого участка фронта на Запорожском направлении или – создание новой группировки в районе Энергодара", – сказал Олег Жданов.

Однако, по данным эксперта, на Запорожском направлении не фиксируется активность российских оккупантов. Перемещение войск могло быть связано с усилением другого участка фронта.

"Если насчитали около тысячи военнослужащих (в колонне – ред.), то это может быть одна батальонно-тактическая группа. Она будет насчитывать где-то 800, до тысячи человек. На сегодняшний день мы не наблюдаем активности и штурмовых действий со стороны российских войск на Запорожском направлении. Поэтому это могло быть перекидывание войск", – сказал военный эксперт.

Читайте такжеТысяча военных РФ и колонны техники отправились в сторону Запорожья – советник мэра Мариуполя

Ситуация в Запорожской области

Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

14 июля самозваный руководитель созданной РФ на территории Запорожской области незаконной "военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий заявил, что в начале осени оккупанты намерены провести в регионе, дескать, "референдум" о якобы "присоединении" Запорожчины к России.

16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.

Другие новости: