Перемещают эшелоны техники и ракеты: в Беларуси заметили серьезную военную активность

В Беларуси заметили серьезную военную активность / ua.depositphotos.com

В Беларуси зафиксировали серьезную военную активность. Оккупанты перемещают МАЗы с солдатами, эшелоны военной техники и ракеты. Об этом сообщает Беларуски Гаюн.

Сообщается, что враг перемещал технику на протяжении 13 августа.

В Витебске удалось заметить два МАЗа с белорусскими солдатами, а в Минске было слышно автоматную очередь возле воинской части 3214.

Уже днем по трассе М1 ехали 5 тентовых МАЗа, 6 тентовых Урала, УАЗ 2203, водовоз с полевой кухней и 7 Уралов (Кунг). Эта техника двигалась в направлении Борисова Минской области.

На железнодорожной станции Орша-Центральная заметили эшелон из 20 единиц белорусской техники - Кунги, МАЗы, Уралы, радиолокационная система, командные пункты, бензовозы.

По трассе Микашевичи - Лунинец ехала колонна белорусских БТР, а в Бресте заметили 7 автобусов с солдатами. А вот на трассе М5 вблизи Гомеля уже были замечены два российских трала со знаком "V". Они перевозили 4 ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400.

В Борисове Минской области ремонтный завод покинул эшелон из более 7 многоцелевых транспортеров, 3 бронированных разведовательно-дозорных машин. А на трассе Ельск - Мозырь заметили колонну из МАЗов, Кунги и полевой кухни.

Можно предположить, что перемещение техники связано с анонсированными ранее учениями. Однако нельзя исключать, что таким образом РФ и Беларусь готовятся ко вторжению в Украину.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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