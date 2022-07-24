Если Лукашенко нападет на Украину, войска Беларуси и белорусы из ВСУ могут его смести – эксперт

Лукашенко опасается, что армия Беларуси может пойти против его режима, если он решится атаковать Украину - эксперт / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решится на военное вторжение в Украину, белорусские войска могут пойти против его правящего режима. Лукашенко опасается такого сценария, при котором политика просто сметут. Организовать подобное движение могут белорусы, которые сейчас воюют в рядах ВСУ с армией России. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если Лукашенко отдаст приказ о нападении на Украину, вероятным сценарием может стать разворот войск в обратную сторону с атакой на его правящий режим. Непризнанный президент РБ опасается такого сценария, при котором его могут просто смести.

Читайте такжеЛукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – Жданов "Скорее всего, если и можно на что-то рассчитывать, то только на то, что после того как Лукашенко отдаст такой приказ, и белорусские войска перейдут границу, они развернут свои штыки в обратную сторону. Такой риск для Лукашенко существует. Он этого боится. Это будет даже не военный переворот, его сметут и все", - полагает Сунгуровский.

Кроме того, он добавил, что военное движение против режима Лукашенко могут возглавить белорусы, воюющие с Россией на стороне армии Украины.

"Такое движение способны возглавить те белорусы, которые сейчас воюют в рядах ВСУ. Они могут повести за собой всю эту "гвардию", если она надумает перейти границу", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько говорил, что если республика Беларусь пойдет на прямое военное вторжение в Украину, белорусские войска попадут под серьезный удар украинской армии. По его мнению, войска РБ могут сдаться в плен или же устроить вооруженный бунт против офицеров.

Политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов ранее заявлял, что если войскам РФ не удастся захватить всю Донецкую область, они попытаются организовать наступление на Киев с участием армии Беларуси. Военное вторжение, по его мнению, может произойти через Ровенскую область.

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