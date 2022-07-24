УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Если Лукашенко нападет на Украину, войска Беларуси и белорусы из ВСУ могут его смести – эксперт

24 июля 2022, 19:54

Свержение Лукашенко могут возглавить белорусы, которые сейчас воюют с Россией в составе армии Украины, считает Николай Сунгуровский.

Лукашенко армия Беларусь
Лукашенко опасается, что армия Беларуси может пойти против его режима, если он решится атаковать Украину - эксперт / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решится на военное вторжение в Украину, белорусские войска могут пойти против его правящего режима. Лукашенко опасается такого сценария, при котором политика просто сметут. Организовать подобное движение могут белорусы, которые сейчас воюют в рядах ВСУ с армией России. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если Лукашенко отдаст приказ о нападении на Украину, вероятным сценарием может стать разворот войск в обратную сторону с атакой на его правящий режим. Непризнанный президент РБ опасается такого сценария, при котором его могут просто смести.

Читайте такжеЛукашенко не нападет на Украину: он устроил пиар, но все спустил на тормозах – Жданов"Скорее всего, если и можно на что-то рассчитывать, то только на то, что после того как Лукашенко отдаст такой приказ, и белорусские войска перейдут границу, они развернут свои штыки в обратную сторону. Такой риск для Лукашенко существует. Он этого боится. Это будет даже не военный переворот, его сметут и все", - полагает Сунгуровский.

Кроме того, он добавил, что военное движение против режима Лукашенко могут возглавить белорусы, воюющие с Россией на стороне армии Украины.

"Такое движение способны возглавить те белорусы, которые сейчас воюют в рядах ВСУ. Они могут повести за собой всю эту "гвардию", если она надумает перейти границу", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько говорил, что если республика Беларусь пойдет на прямое военное вторжение в Украину, белорусские войска попадут под серьезный удар украинской армии. По его мнению, войска РБ могут сдаться в плен или же устроить вооруженный бунт против офицеров.

Политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов ранее заявлял, что если войскам РФ не удастся захватить всю Донецкую область, они попытаются организовать наступление на Киев с участием армии Беларуси. Военное вторжение, по его мнению, может произойти через Ровенскую область.

Другие новости:

ВСУ Александр Лукашенко Николай Сунгуровский новости Беларуси война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:46

Когда силы ВСУ на поле боя превысят возможности войск РФ, Украину перейдет в наступление – Арестович

20:02

Звезда сериала "Школа" записала высмеивающий оккупантов хит "Ванька-встанька"

19:54

Если Лукашенко нападет на Украину, войска Беларуси и белорусы из ВСУ могут его смести – экспертВидео

19:52

Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке - первые фото со свадьбы

19:48

"Едет отпевать": Киркорова высмеяли за анонс концертов перед ранеными оккупантамиВидео

Реклама
19:29

Военный эксперт спрогнозировал, какие и сколько ракет осталось в России

19:12

Мост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики Россиимнение

19:03

Угроза попытки армии России взять Киев: дипломат оценил риски еще одного удара МосквыВидео

18:39

В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши

18:38

Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The TelegraphВидео

18:35

"Очень больно. Не верится. За гранью возможного": Ольга Сумская высказалась о запроданке Повалий

18:20

Приметы на 25 июля: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не потерять все деньгиВидео

18:14

Войска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – экспертВидео

18:11

"Это самая большая война, которую я видел": Ричард Гир пылко поддержал Украину и обругал РФ

18:02

Джонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The TimesВидео

17:43

Сергей Стерненко. Бардаш сбежал в Россию, но там ему не радыВидеоблоги

17:13

"Некрофилия и кровожадность русского мира": в ОП разнесли пропаганду КремляВидео

17:09

На Херсонщине еще нет "котла": Арестович рассказал, что на самом деле с "окружением" оккупантовВидео

17:05

В Москве назвали Wi-Fi "Слава Украине": на человека донесли в полицию, но владельца роутера не нашли

16:55

В Африке похоронили певца-путиниста Пьера Нарцисса

Реклама
16:32

ВСУ переходят к зачистке Херсонщины: готовятся мощные удары по оккупантамВидео

16:25

РФ выдвинула новое требование после подписания "зернового соглашения"Видео

16:01

"Призрак Киева" рассказал о сбитых целях РФ и "тупой" тактике россиянВидео

16:01

"Венгрии обещали Закарпатье": Фейгин объяснил, почему Орбан поддерживает ПутинаВидео

15:59

"Расширения войны" нет, Россия планировала захват Запорожчины и Херсонщины – разведка БританииВидео

15:48

В ООН резко отмежевались от слов "источника" о том, что РФ имела право бить по порту в Одессе - МИДВидео

15:30

Ответка за обстрелы Николаева: ВСУ уничтожили российский комплекс С-300Видео

15:28

"Это точно была не российская мина": Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронтеВидео

15:28

Плохой и еще хуже: два сценария, которые ждут РоссиюмнениеВидео

15:21

Нужно вместе лупить врага, а не устраивать хейт: Полякова оправдалась за свой языковой скандал

14:58

Сродни курению и алкоголизму: ученые выяснили, почему нельзя хрустеть суставами

14:57

Британские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК StormerВидео

14:34

F-16 и Leopard для ВСУ: дипломат назвал условие новых поставок Запада УкраинеВидео

14:33

Возвращение территорий - первый шаг к победе: Каспаров спрогнозировал формат поражения КремляВидео

14:12

У любовницы Путина Кабаевой объявился ухажер-футболистВидео

14:07

Плюс 3 тысячи грн: эксперты назвали пенсионеров, которым серьезно увеличили пенсии

13:58

Признание РФ государством-спонсором терроризма: в США назвали главное условиеВидео

13:47

В Германии ошарашили заявлением о торможении поставок оружия в Украину: будет только в конце годаВидео

13:41

Оккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на ХерсонщинеВидео

13:37

Нет рук, но есть водка: оставшийся без конечностей оккупант "обмыл" медаль и призвал дальше воевать

Реклама
13:12

Август может стать "роковым" для россиян: оккупанты готовятся к "сюрпризам" от ВСУ - ФейгинВидео

13:02

Огрызко пояснил, повлияет ли скандал с конгрессвумен Спартц на поставки оружия ВСУВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

12:44

У Зеленского ракеты для HIMARS назвали главным "ускорителем" победы Украины в войнеВидео

12:37

"Это мракобесие": критикующего Россию Серебрякова сравнили с Лободой

12:26

В Украине ликвидировали танкиста из "секретной" военной базы РФ в Абхазии

12:19

HIMARS разбили российский командный пункт на Луганщине: около 100 оккупантов погибшие или раненыеВидео

11:58

"Адская ночь": под Мелитополем нанесли удар по захваченному РФ аэродромуВидео

11:55

"Вся жизнь изменилась в одну минуту": Эллерт спас Мишину с сыном в начале войны

11:46

Украину атакуют сильнейшие грозы и дожди с градом: синоптики предупредили об опасностиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять