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В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв: над портом поднялся столб дыма

14 августа 2022, 18:07

Взрыв произошел на территории местного порта, после этого вспыхнул пожар.

взрыв в Бердянске
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы / соцсети

В Бердянске Запорожской области, который оккупировали российские военные, прогремел мощный взрыв. Об этом заявил нардеп Юрий Мисягин.

Отмечается, что взрыв произошел на территории местного порта. В небе над городом поднялся густой черный дым.

"Опять механик сигарету бросил", - шутливо написал Мисягин.

Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что это все "дух Змеебаевки".

"Говорят, дух О. Змеебаевка добрался до временно оккупированного Бердянска. Информация уточняется", - написал Братчук.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва и что вспыхнуло.

взрыв в Бердянске
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы / соцсети

Как сообщал Главред, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках различных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 российских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные Силы Украины на юге уничтожили Российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки русских. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Другие новости:

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