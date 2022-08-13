Мощный удар ПВО: на востоке сбили российский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника РФ

Уничтожен Су-25 РФ / Фото tr.wikipedia.org

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотники оккупантов РФ.

О результативных действиях Войск противовоздушной обороны говорится в сообщении Группировки Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что ВСУ сбили на востоке Украины российский штурмовик Су-25 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".

"За минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10, из них один ночью, и штурмовик Су-25", - рассказали в ОС.

Кроме того, украинские защитник также показали фото уничтоженной техники российских оккупантов.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

"На одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 Грач", - говорится в сообщении Генштаба.

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