Приземлил "Грача": десантник ВСУ сбил Иглой российский штурмовик Су-25

Боец ДШВ Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик.
Военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook в пятницу, 24 июня.
"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 Грач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что по данным на утро 24 июня украинские военные сбили 216 российских самолетов и 183 вертолета.
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