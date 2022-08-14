Арабский "Шейх" уничтожает оккупантов на фронте и тренирует воинов перед боем

Арабский бизнесмен Юрий уничтожает врага на фронте / Госпогранслужба

Арабский бизнесмен с позывным "Шейх" защищает Украину и уничтожает врага на поле боя. Он еще и успевает тренировать украинских защитников перед боем. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Настоящее имя "Шейха" - Юрий. Он родом из Хмельницкой области. Еще в начале 90-х годов Юрий проходил срочную службу в пограничных войсках на Львовщине, а впоследствии закончим пограничный вуз.

"С завершением учебы молодой офицер служил в разных подразделениях, но главная его сфера деятельности была связана или с материальным обеспечением личного состава, или с обеспечением учебного процесса военнослужащих. Это направление сформирует у Юрия желание и в гражданской жизни заниматься логистикой", - говорится в сообщении.

Именно тогда Юрий решил уволиться и уехал вместе с семьей на заработки. Он попал в одну из арабских стран, где открыл собственную логистическую фирму. После аннексии Крыма "Шейх" стал волонтером организации "Украинцы в Эмиратах", которая занималась реабилитацией раненых военнослужащих.

"Помню нам привезли лейтенанта с оторванной рукой, который спас экипаж своего БТРа, выбросив вражескую гранату через люк. Был с ранениями и киборг Роман из 95 бригады, который проходил срочную службу в пограничниках. Он имел позывной 2,05 через высоченный рост и крепкое телосложение. Также проходил реабилитацию с осколочным ранением и контузией известный киборг майор Андрей Гречанов, позывной Рахман. Потом я узнал, что он попал в плен в так называемую "ДНР". Вспоминаю и старшего лейтенанта из львовской 80-ки, которому оторвало ногу. Он добился того, чтобы продолжать службу в войсках, ведь на то время еще не было закона, который бы позволял человеку с инвалидностью проходить службу. Помню и раненого сержанта Николаевской бригады с позывным Апостол, он участвовал в рейде по освобождению городов Донбасса. Кстати, именно он сказал, что если я решу мобилизоваться, то военные вероятно дадут мне позывной Шейх", - вспомнил Юрий.

В 2015 году Юрий ушел на фронт, однако через год уволился и вернулся к бизнесу.

Уже в феврале этого года "Шейх" вновь оказался на фронте. Накануне полномасштабного вторжения он приехал в Украину по делам и впоследствии поступил в Измаильский пограничный отряд, покинув весь свой бизнес.

"Сегодня, имея большой опыт по ведению бизнеса, который дисциплинирует и помогает концентрировать внимание на основных целях, знание логистики, пограничной дела, реабилитации раненых военнослужащих и тому подобное, офицер пограничник с позывным Шейх умело работает с личным составом. Он учит, готовит и тренирует воинов-побратимов, которые вскоре будут идти на фронт защищать Украину от ордынских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский актер Руслан Пахоми, который принимал участие в съемках четвертого сезона сериала "Крепостная", пошел с оружием в руках защищать Украину от врага. Парень вступил в ряды ВСУ, а перед этим с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был в теробороне. Теперь он стоит на страже безопасности государства в родной Одесской области.

Впоследствии стало известно, что Андрей Луценко, сыгравший в сериалах "Крепостная"," поймать Кайдаша " и многих других, тоже пошел на фронт воевать против российских оккупантов. Он пополнил ряды одного из пограничных отрядов.

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