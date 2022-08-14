Хотят отправить под международный трибунал: пилоты РФ собирают компромат на командование - разведка

Российские пилоты планируют отправить руководство под международный трибунал / Фото tr.wikipedia.org

Российские пилоты хотят отправить командование РФ под международный трибунал. Они собирают подтверждение полученных ими приказов. Об этом сообщили в украинской разведке.

При этом оккупанты пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против украинцев и уничтожают доказательства, имеющие связь с ними.

"Экипажи самолетов, которые осуществляли пуски ракет по мирным жителям Украины уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством РФ", - говорится в сообщении.

Оккупанты платят деньги за "стирание" их сведений из боевых приказов и распоряжений.

"Военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Шайковка, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Энгельс, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Энгельс), личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины", - говорится в сообщении.

Уже известно оккупанты, которые были причастны к этому:

командир 22 вбад – гвардии полковник Варпахович Николай;

командир 121 вбап - гвардии полковник Скитский Олег;

помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 – капитан Соколов Сергей Сергеевич;

помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станислав Анатольевич;

заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Субботин Иван.

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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