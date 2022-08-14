Путин больше не хочет войны, но предложит 'компромисс' – Гудков

Российский диктатор не готовит новых наступлений, но и не хочет заканчивать войну без хоть какой-то победы.
Глава Кремля Владимир Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне.
Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, пишет 24 канал.
По словам Гудкова, Путин может предложить Украине "компромисс" – что якобы он отдаст оккупированные ныне Херсон и часть Запорожской области, но чтобы Украина согласилась отдать Крым и Донбасс и сделать беспрепятственный проход к оккупированному украинскому полуострову.
"Отдайте нам Донбасс, сделайте беспрепятственный проход в Крым, зафиксируйте, что Крым наш, и на этом мы подпишем все мирные соглашения". Я думаю, что его даже это устроит", – говорит Гудков.
При этом он сам отметил, что Украину и украинский народ такой так называемый "компромисс" точно не устроит, и на это никто не согласится.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.
Ранее сообщалось, что оккупантов отбросили от двух поселков на Донбассе. Защитники Украины отбили вражеские штурмы в районе Спорного и Серебрянки в Донецкой области.
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