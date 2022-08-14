Оккупантов отбросили от двух поселков на Донбассе: ВСУ отбили штурм РФ

ВСУ отразили атаки РФ на Донбассе / Фото УНИАН

Защитники Украины отразили вражеские штурмы в районе Спорного и Серебрянки в Донецкой области, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Армия врага потерпела огневое поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двоих бои идут до сих пор", - подчеркнул он в Telegram.

По данным главы Луганской ОВА, около десяти городов и сел россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары.

"Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением", - подчеркнул он.

"Бои не прекращаются ни ночью, ни утром. После довольно быстрого захвата Лисичанска враг не может преодолеть расстояние, меньшее площади этого города. Так, выжигает землю вокруг, но каждый следующий километр ему покоряется после значительных потерь", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее глава военной разведки Британии Джим Хокенгалл заявил о том, что существует небольшая вероятность того, что война в Украине может завершиться в 2022 году, а конфликт может быть длительным.

Он подчеркнул, что после того, как РФ понесла значительные потери, агрессор стремится собрать больше сил, а также передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг.

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