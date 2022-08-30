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ВСУ получили новое преимущество над войсками России в Херсонской области - разведка Британии

30 августа 2022, 09:48

Силы обороны Украины препятствуют снабжению войск российских оккупантов на Херсонщине.

ВСУ войска РФ
Длительные наступательные операции армии Украины станут испытанием для оккупантов РФ - британская разведка / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Подразделения ВСУ усилили артиллерийские удары по позициям войск России на южном фронте и препятствуют снабжению оккупантов. Россия решила укрепить свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона путем объединения армий Южного и Восточного военных округов. Вражеские войска могут испытывать проблемы со слаженностью действий. Украина получает дополнительную возможность для развития своего контрнаступления. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, несколько бригад сил обороны Украины с утра, 29 августа, усилили артиллерийские удары на передовых участках южного фронта. Точные дальнобойные выстрелы мешают россиянам снабжать свою группировку.

По информации британцев, в начале августа Россия провела усиление своих сил на западном берегу Днепра. Для этого оккупанты пополнили состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа контингентом 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Вероятно, большинство российских подразделений, которые находятся вокруг захваченного Херсона, недостаточно укомплектованы. Их снабжение зависит от хрупких линий по паромным и понтонным эстакадам через Днепр.

Как полагают в британском военном ведомстве, интеграция двух подразделений ЮВО и ВВО фактически указывает на реорганизацию российской армии на территории Украины. Оккупанты решили объединить несколько полунезависимых оперативных командований после их неудач в начале военного вторжения.

Британские разведчики полагают, что если Украина пойдет на сценарий длительных наступательных операций, решающим фактором в устойчивости российских войск на юге станет именно сплоченность ее перемешанной группировки.

"Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

ВСУ прорвали первую линию обороны войск РФ на Херсонщине

Бывший советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив в понедельник, 29 августа, сообщил, что силы обороны Украины прорвали первую линию обороны войск России под Херсоном. Оккупанты бросили свои позиции и бежали с поля боя.

Позже информацию о прорыве ВСУ на Херсонщине подтвердил советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Представитель сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что армия Украины проводит военную операцию с целью освобождения Херсона от российской оккупации.

Журналисты CNN со ссылкой на источник среди военных рассказали, что ВСУ 29 августа отбили у оккупантов РФ два села возле Херсона и еще два населенных пункта вблизи Высокополья.

Маневры сил обороны Украины начались еще ночью с массированного обстрела позиций российских оккупантов и их тыла.

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