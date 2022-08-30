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Начался "фейерверк" и поднялся столб дыма: ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

30 августа 2022, 07:11

Местные жители сообщили о не менее трех "прилетах" по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Антоновский мост
ВСУ ударили по Антоновскому мосту / Фото УНИАН, Михаио Подоляк

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Местные жители сообщили о не менее трех "прилетах".

После ударов вспыхнул "фейерверк" и поднялся столб дыма. Местный Telegram-канал Х***вый Херсон показал фото и видео успешной атаки переправы.

Антоновский мост
Антоновский мост снова оказался под прицелом ВСУ / скриншот

Как сообщал Главред, в Оперативной группировке войск Каховка 29 августа сообщили, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Масштабное наступление ВСУ на Юге

Украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

Другие новости:

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