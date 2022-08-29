РФ хочет помешать МАГАТЭ провести инспекцию на ЗАЭС: будет использовать тактику Ирана - ISW

Российские оккупанты будут мешать МАГАТЭ проводить инспекцию на ЗАЭС / Коллаж фото Википедия, УНИАН

Российские оккупанты будут мешать членам миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести инспекцию и обнаружить все нарушения на Запорожской атомной электростанции. Они будут использовать тактику Ирана. Об этом заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

РФ пытается манипулировать миссией и нельзя исключать, что хочет задержать её на территории Запорожской АЭС.

Стоит отметить, что во время формирования группы экспертов пришлось выбирать людей из "нейтральных стран". Так, например, среди членов миссии нет экспертов из США и Великобритании, так как оккупанты считают их "несправедливо предвзятыми".

По данным источников, оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы они не рассказали о нарушениях безопасности инспекторами МАГАТЭ. Российские власти пытаются ограничить присутствие украинских сотрудников. Также оккупанты требуют от жителей Энергодара подписаться за просьбу якобы "прекратить украинские обстрелы для предоставления доступа инспекторам".

Ситуация на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

29 августа стало известно о том, что оккупанты обстреляли ЗАЭС и снаряды упали между вторым и третьим реакторами. Они пробили крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо.

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