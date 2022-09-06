"На Запорожской АЭС целый ряд повреждений": МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС

Для предотвращении аварии нужно принять меры такие как немедленное установление зоны ядерной безопасности, заявили в МАГАТЭ.
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".
Что сообщили в докладе:
- На Запорожской АЭС целый ряд повреждений, в том числе в строениях для хранения ядерных топлива и отходов
- Ситуация беспрецедентна. Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетике. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами.
- Жизненно важно, чтобы было установлено постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС. Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации.
- Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических ущербов объектам станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала.
- У МАГАТЭ есть конкретный и подробный технический план оказания помощи в области охраны и безопасности. В частности, он начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС.
- Для предотвращении аварии нужно принять меры такие как немедленное установление зоны ядерной безопасности. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации для срочного создания соответствующей зоны.
Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС
30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".
Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.
В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.
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