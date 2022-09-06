"На Запорожской АЭС целый ряд повреждений": МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ / УНИАН, Twitter Гросси

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".

Что сообщили в докладе:

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На Запорожской АЭС целый ряд повреждений , в том числе в строениях для хранения ядерных топлива и отходов

, в том числе в строениях для хранения ядерных топлива и отходов Ситуация беспрецедентна . Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетике. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами.

. Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетике. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами. Жизненно важно, чтобы было установлено постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС . Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации.

. Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации. Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических ущербов объектам станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала.

У МАГАТЭ есть конкретный и подробный технический план оказания помощи в области охраны и безопасности. В частности, он начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС.

Для предотвращении аварии нужно принять меры такие как немедленное установление зоны ядерной безопасности. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации для срочного создания соответствующей зоны.

Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

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