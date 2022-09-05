США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде - Ходжес

Бен Ходжес заявил о необходимости "деимпериализации" России / Фото УНИАН

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес намекнул, что Российская Федерация может прекратить существование в том виде, в котором она существует сейчас. По его словам, к этому нужно быть готовыми. Такое заявление Ходжес опубликовал в Twitter.

Ветеран войны в Ираке и Афганистане заявил о необходимости "деимпериализации" России.

Бывший командующий войсками США в Европе напомнил, что СССР тоже развалился, когда мировое сообщество этого не ожидало.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца Российской Федерации в том виде, в каком она выглядит сегодня", – написал Ходжес.

Такой комментарий генерал опубликовал к новости о визите в Грузию бывшего посла США в НАТО и экс-представителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера.

Волкер накануне напомнил, что "империалистические войны" России против ее соседей начались не в Украине, а еще в Грузии, чьи территории тоже до сих пор остаются оккупированными.

Как сообщал Главред, ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Распад России

Российский ученый-гидрогеолог, оппозиционер Юрий Медовар в мае заявлял, что пока что нет явных признаков развала России, но все к тому идет. По его словам, уже сейчас некоторые национальные республики хотели бы отделиться.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Россия должна исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она сейчас существует. Она должна превратиться в ряд независимых государств.

В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию ждет возмездие после войны, которую развязал Кремль. Страну-агрессора будут раздирать в клочья. Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили.

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