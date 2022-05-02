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Развал России: РФ может вернуться в границы Московского княжества - ученый

2 мая 2022, 01:30

Со штыком можно захватить, но на нем нельзя долго сидеть. Поэтому процесс развала России начался. Некоторые национальные республики хотели бы отделиться.

Россия,флаг
Процесс развала России начался, считает Юрий Медовар / УНИАН

Пока что нет явных признаков развала России, но все к тому идет. Уже сейчас некоторые национальные республики хотели бы отделиться.

Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил российский ученый-гидрогеолог, оппозиционер Юрий Медовар.

"В 2000 году я сказал, что мы можем остаться в пределах границ Великого Московского княжества времен Ивана Калиты. В том же году я говорил, что все, кто приходил к власти в России на крови, плохо кончали (…) И Владимир Владимирович (Путин, -ред.) пришел на крови. И он уходит на большой крови", - отметил он.

По словам Медовара, нынешний президент РФ Путин - "на самом деле очень больной человек". Он уже вошел в историю с очень большим "минусом".

Что касается развала России, то пока что этого не происходит.

"У нас же "скрепный" народ. Хотя национальные республики, думаю, этого бы хотели. Например, в Башкирии и Татарстане своя нефть, в Якутии - алмазы, а там Китай, а Карелия смотрит в сторону Финляндии. Это понятные вещи. Пока был штык, был Варшавский договор и СЭВ (Совет экономической взаимопомощи, - ред.), как только Союз лопнул, моментально все убежали в ЕС и в НАТО. Со штыком можно захватить, но на нем нельзя долго сидеть, он может попу проткнуть", - сказал Медовар.

По его словам, процесс развала России начался.

"Ни к чему хорошему это не приведет. Не может такого быть, чтоб поручик шел в ногу, а вся рота шла не в ногу", - резюмировал ученый.

Как сообщал Главред, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Россия должна исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она сейчас существует. Она должна превратиться в ряд независимых государств.

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