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"Наши прут вперед, не останавливаясь": Арестович раскрыл детали наступления ВСУ на Харьковщине

11 сентября 2022, 08:12

Алексей Арестович отметил, что события на Харьковщине для оккупантов складываются печальным образом.

Алексей Арестович
Арестович раскрыл детали наступления ВСУ на Харьковщине / скриншот

Наступление ВСУ уже вышло за пределы Харьковской области. В частности, в него уже вовлечены Донецкая и Луганская области.

В эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что наступление ВСУ – не одноразовая акция, а системное действие, россии до сих пор не удалось этому противодействовать.

"Наступление развивается своеобразным темпом, который мы сами можем поддерживать. Противник практически не влияет на продвижение", - пояснил Арестович.

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Также он добавил, что оккупанты не имеют возможности организовать вторую и третью линию обороны.

"Они пытались вчера бросить резервы в бой. Бросали их сразу же, что является самым глупым способом, ведь резервы нужно накопить, обеспечить, они должны провести разведку и так далее", - отметил советник ОП.

Арестович подчеркнул, что события на Харьковщине для оккупантов складываются печальным образом.

"Наши прут вперед, не останавливаясь. А эти слабенькие заслонки, которые даже не успели понять, в каком они районе, сориентироваться на карте, пытаются стать вдоль дороги. Их сразу же выносят. Поэтому там такая история – печальная", – заметил советник головы. ОП.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Армия Украины ведет контрнаступательную военную операцию в Харьковской области. Украинские земли освобождаются от российской оккупации. Ранее государственный флаг Украины был поднят в Балаклее, Волоховом Яре, Ивановке, Борщевке, Шевченково и других населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский заявил о деоккупации более 30 населенных пунктов на Харьковщине. Украина проводит мероприятий с целью обеспечения безопасности и налаживания жизнедеятельности на освобожденных территориях.

10 сентября ВСУ зашли в Купянск. Над городом развевается государственный флаг Украины. Купянск – город стратегического значения, путем которого обеспечивалась логистика войск РФ в Харьковской области.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Арестович новости Харьковщины
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