Жертв в Изюме может быть даже больше, чем в Буче - Арестович

Жертв в Изюме может быть даже больше, чем в Буче / Фото УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил страшные подробности о массовом захоронении украинцев в Изюме. По его словам, жертв российских зверств может оказаться даже больше, чем в Буче.

"В Изюме продолжается эксгумация тел в массовом захоронении. Есть подозрение, что это не единственное захоронение – там сейчас с этим разбираются, но такие оценки начинают пробивать себе дорогу. Дай Бог, чтоб они оказались неправдой", - сообщил Арестович в эфире Фейгин Live.

Массовое захоронение в Изюме

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась.

"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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