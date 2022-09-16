Зеленский рассказал жуткие детали о массовом захоронении в Изюме

Президент подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел.
По его словам, эксгумация тел уже началась.
"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.
Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.
"Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ. Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого", - рассказал Владимир Зеленский.
ВСУ освободили Изюм
Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут с оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии, Тарас Березовец, говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.
Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.
11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.
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