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Насиловали женщин и избивали людей: жители Изюма рассказали о зверствах боевиков "ЛДНР"

16 сентября 2022, 18:14

Боевики обнаружили инвалида-ветерана АТО в Изюме, которого очень сильно избили, сказала местная жительница.

Изюм, последствия в Изюме
Последствия в Изюме / скриншот

Украинский журналист Денис Казанский показал репортаж из освобожденного города Изюм Харьковской области.

Казанский пообщался с местной жительницей, которая рассказала о зверствах оккупантов, в частности из группировок "ЛДНР".

По словам жительницы Изюма, особыми зверствами отличились не столько россияне, сколько боевики из "ЛДНР". Они грабили все, что видели: от автомобилей до старых сковородок и нижнего женского белья.

"Они были на каждом посту (боевики "ЛДНР", – ред.). У нас за рекой только проезжаешь 200 метров: пост, пост, пост. И вот эти грабили, взламывали гаражи. Воровали велосипеды, машины, консервацию. Все, что только можно было украсть. Ходили по дворам, ногами выбивали мошонки, заставляли, чтобы днем ​​они были открыты, потому что: "Мы заходим и что хотим берем", – рассказала женщина.

Она добавила, что оккупанты избивали людей и насиловали женщин. В частности, боевики обнаружили инвалида-ветерана АТО, которого очень сильно избили.

Изюм

"Одного (ветерана АТО, – ред.) не было дома, так они расстреляли весь двор, машину из гаража забрали. Воровали все: чашки, ложки, ковры, трусы… Все забирали", – жалуется местная жительница.

При этом издеваться над женщинами боевики "ЛДНР" ходили на окраины города, чтобы не попадаться на глаза российским военным, которые "их притесняли, за людей не считали".

Изюм

Ситуация в Изюме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в городе Изюм на Харьковщине, который силы обороны Украины освободили от оккупации России, обнаружили захоронение на более чем 440 тел. Люди погибли в результате войны. Тела похоронены по отдельности.

Полиция намерена эксгумировать тела и провести судебно-медицинскую экспертизу. В городе может быть намного больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче Киевской области.

Армия Украины освободила Изюм

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут с оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии, Тарас Березовец, говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.

Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.

11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

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война в Украине Изюм Денис Казанский война России и Украины
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