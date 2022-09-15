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В Изюме найдены массовые захоронения людей - Зеленский

15 сентября 2022, 23:52

По словам президента, в Изюм приедут журналистов, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Владимир Зеленский
В Изюме найдено массовое захоронение мирных жителей / president.gov.ua

В Изюме на Харьковщине обнаружили массовые захоронения людей, которых убили российские войска, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем новом обращении в четверг, 15 сентября.

"В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной – должно быть завтра", - отметил президент.

Также он рассказал, что в Изюм пригласят журналистов, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской территории, оставляя после себя смерть.

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"Завтра (16 сентября, - Главред) в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого. Вечная память всем, чью жизнь унесли оккупанты! Вечная слава каждому воюющему за Украину!", - подытожил Зеленский.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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