После успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут сбежать уже с Херсонской области – Маломуж

Войска России паникуют из-за успехов ВСУ на поле боя, фронт может посыпаться - генерал Армии Украины / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Сокрушение Вооруженными силами Украины группировки войск России в Изюме предотвратило захват оккупантами Донецкой области. Российские захватчики столкнулись с паническими настроениями. Возможен сценарий, при котором они будут убегать и с других направлений, в том числе и с Херсонской области. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что успехи ВСУ на Изюмском направлении, где были сконцентрированы основные силы и средства противника для последующего наступления, предотвратили дальнейшее наступление оккупантов в Харьковской и Донецкой областях.

"Изюмское направление является одним из приоритетных, потому что, таким образом, нанесен удар в тыл войскам противника, которые могли бы наступать на харьковском направлении, а затем развернуться и на донецкое направление. Так мы обесценили крупную группировку и предотвратили захват Донецкой области. Поэтому освобождение Изюма очень важно, потому что именно там были основные силы и средства противника", - отметил генерал.

По его словам, разрушение обороны противника на Харьковщине посеяло панику в рядах российской армии. Теперь не исключено, что враг может покинуть и другие направления, среди которых Херсонская область.

"Позиции россиян ослабились и на северном направлении, потому что благодаря успехам ВСУ на Харьковщине начал рушиться фронт. Российское руководство и военнослужащие теряются, это создает неуверенность, сеет панику в рядах ВС РФ. Из-за этого российские войска будут бежать и из других регионов, в частности, возможно, из Херсонщины", - добавил Маломуж.

Также он уточнил, что уход врага с Харьковской области, вероятно, приведет к цепной реакции. Группировка врага, в связи с проблемами в логистике, может посыпаться и на других фронтах.

"Уничтожение нами крупных группировок противника на Харьковщине породит отступление и на других направлениях. Освобождение Харьковщины вплоть до Донетчины чрезвычайно важно, потому что это будет влиять и на другие фронты: херсонский, запорожский, донецкий и луганский. Ведь таким образом ВСУ прервут важные логистические цепочки врага, которыми они поставляли вооружение и боеприпасы", - подчеркнул Николай Маломуж.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины за прошедшие 2 недели контрнаступательной операции в Херсонской области освободила около 500 квадратных километров украинской земли. Деоккупированы 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. Войсковая операция продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что силы обороны Украины после успеха на Харьковщине возьмут паузу. Нужно провести подготовку резервов для нового наступления. Но в это же время у ВСУ появится возможность завершить свое контрнаступление на Херсонщине.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что Херсонская область освобождается медленно из-за плотности расположения российских оккупационных войск в регионе. По мнению эксперта, скорость продвижения армии Украины на данном направлении будет зависеть от темпов уничтожения вражеских сил и от объемов оружия, которое будет предоставлять Запад.

Смотрите интервью генерала Армии Украины Маломужа Главреду

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