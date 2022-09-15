УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

После успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут сбежать уже с Херсонской области – Маломуж

15 сентября 2022, 05:00

Армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины, считает Николай Маломуж.

ВСУ войска РФ
Войска России паникуют из-за успехов ВСУ на поле боя, фронт может посыпаться - генерал Армии Украины / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Сокрушение Вооруженными силами Украины группировки войск России в Изюме предотвратило захват оккупантами Донецкой области. Российские захватчики столкнулись с паническими настроениями. Возможен сценарий, при котором они будут убегать и с других направлений, в том числе и с Херсонской области. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что успехи ВСУ на Изюмском направлении, где были сконцентрированы основные силы и средства противника для последующего наступления, предотвратили дальнейшее наступление оккупантов в Харьковской и Донецкой областях.

"Изюмское направление является одним из приоритетных, потому что, таким образом, нанесен удар в тыл войскам противника, которые могли бы наступать на харьковском направлении, а затем развернуться и на донецкое направление. Так мы обесценили крупную группировку и предотвратили захват Донецкой области. Поэтому освобождение Изюма очень важно, потому что именно там были основные силы и средства противника", - отметил генерал.

По его словам, разрушение обороны противника на Харьковщине посеяло панику в рядах российской армии. Теперь не исключено, что враг может покинуть и другие направления, среди которых Херсонская область.

"Позиции россиян ослабились и на северном направлении, потому что благодаря успехам ВСУ на Харьковщине начал рушиться фронт. Российское руководство и военнослужащие теряются, это создает неуверенность, сеет панику в рядах ВС РФ. Из-за этого российские войска будут бежать и из других регионов, в частности, возможно, из Херсонщины", - добавил Маломуж.

Также он уточнил, что уход врага с Харьковской области, вероятно, приведет к цепной реакции. Группировка врага, в связи с проблемами в логистике, может посыпаться и на других фронтах.

"Уничтожение нами крупных группировок противника на Харьковщине породит отступление и на других направлениях. Освобождение Харьковщины вплоть до Донетчины чрезвычайно важно, потому что это будет влиять и на другие фронты: херсонский, запорожский, донецкий и луганский. Ведь таким образом ВСУ прервут важные логистические цепочки врага, которыми они поставляли вооружение и боеприпасы", - подчеркнул Николай Маломуж.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины за прошедшие 2 недели контрнаступательной операции в Херсонской области освободила около 500 квадратных километров украинской земли. Деоккупированы 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. Войсковая операция продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что силы обороны Украины после успеха на Харьковщине возьмут паузу. Нужно провести подготовку резервов для нового наступления. Но в это же время у ВСУ появится возможность завершить свое контрнаступление на Херсонщине.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что Херсонская область освобождается медленно из-за плотности расположения российских оккупационных войск в регионе. По мнению эксперта, скорость продвижения армии Украины на данном направлении будет зависеть от темпов уничтожения вражеских сил и от объемов оружия, которое будет предоставлять Запад.

Смотрите интервью генерала Армии Украины Маломужа Главреду

Другие новости:

ВСУ Харьковская область войска России Херсонская область Николай Маломуж война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:00

После успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут сбежать уже с Херсонской области – Маломуж

03:20

Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минутВидео

03:03

"Покажитесь врачу": Волочкова расставила ноги и напугала людей

02:40

Генерал США перечислил три фактора, которые могут привести к распаду РоссииВидео

02:10

Украина погрузится в туман: синоптики предупредили об опасности и возвращении жарыВидео

Реклама
01:58

Зеленского осмотрели врачи: президент Украины попал в ДТП в Киеве

01:34

Мастерица экзотических наслаждений: Деми Роуз в тесных кружевах едва прикрыла грудь сердечками

00:51

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

14 сентября, среда
23:52

Как ВСУ удалось стремительно вернуть оккупированные территории: генерал Маломуж дал ответВидео

23:49

Лобода в крошечном платье показала грустные глаза

23:40

"Я ненавижу это": король Чарльз III в гневе устроил истерику на людяхВидео

23:12

"Если нужно убить сто детей - они убьют": Арестович назвал цель удара россиян по Кривому РогуВидео

23:07

Дочь путинистки Егоровой со слезами на глазах рассказала, как та лупила ее в детстве

22:58

Шольц после разговора с Путиным удивил заявлением о позиции президента РФ по войне в УкраинеВидео

22:52

Бритни Спирс захейтила Агилеру за лишний вес

22:34

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: Данилов озвучил соотношение потерь Украины и оккупантовВидео

22:18

Сильно поправилась: в сети обсуждают изменившуюся КаменскихВидео

22:16

Следом Чернобаевка: украинские военные освободили Киселевку и двигаются к ХерсонуВидео

22:09

Маленький мальчик из Ирпеня поразил Сеть, когда дуэтом с братом спел "Антитела"Видео

21:42

Снежный циклон ворвется в Украину: синоптик назвал дату атаки мощного удара стихииВидео

Реклама
21:41

Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут сбивать самые опасные русские ракеты

21:30

Зачем посуду мазать зубной пастой: причина, о которой вы не зналиВидео

21:09

Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар по Кривому РогуВидео

20:41

В Сети всплыло видео, как "повар Путина" вербует в тюрьмах бойцов для войны в УкраинеВидео

20:35

Владельцы дешевых духовок кладут в них фольгу: зачем они так делают

20:10

Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осеньВидео

20:02

В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-хФото

20:00

Россия начала мстить: Кривой Рог может уйти по воду из-за ракетного удара оккупантовВидео

19:41

Как отстирать пасту от ручки: 10 эффективных способов, которые спасут вашу одежду от чернил

19:38

Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни Елизаветы IIВидео

19:35

"Настало время для финального удара": у Зеленского рассказали, что необходимо для завершения войныВидео

19:23

Богатство свалится на голову: 3 знака зодиака сорвут большой куш до конца сентябряВидео

19:06

Лорак и Повалий в очереди: Украина отберет звания народных артистов за поддержку войныВидео

19:03

Гороскоп на завтра 15 сентября 2022: Львам – подарки судьбы, Стрельцам – деньги, Рыбам - обидыВидео

19:01

Вдова певца-путиниста Пьера Нарцисса подралась с его любовницей на вечере памяти

18:51

Две операции вместо медового месяца: Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем

18:19

Еда в Украине продолжит дорожать: эксперты назвали причины подорожания продуктовВидео

18:09

Стояла на коленях: Ваенгу сняли в Геленджике

18:01

НАТО готовит наших воинов к освобождению Крыма?мнение

17:56

Заваливают любимых подарками и выполняют все прихоти: 4 имени мужчин-подкаблучниковВидео

Реклама
17:36

Ничтожное создание: дочь Снежаны Егоровой снова вспомнила о своей матери

17:32

Взрывы и черный дым над городом: Россия атаковала Кривой Рог ракетамиВидео

17:26

"До ноября-декабря этого года": генерал назвал условия освобождения всех захваченных территорииВидео

17:25

У Кабмина есть план на переговоры о вступлении Украины в ЕС за два года - Шмыгаль

17:23

Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

17:20

Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

16:58

"Изюм будешь - мне не нужен": Звезды "Квартала 95" высмеяли оккупанта, который убегал из БалаклеиВидео

16:51

"Это победа России над Россией": Корчевников ужаснулся, до чего докатилась его "великая страна"

16:19

"Настолько мелко и неинтересно": одессит Борис Бурда впервые прокомментировал войну в Украине

16:10

Генерал Маломуж объяснил, помогут ли успехи ВСУ на Харьковщине организовать прорыв на Херсонщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять