Кремль признал поражение на Харьковщине, но пытается "отбелить" Путина – ISW

Путин, потери РФ / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода, скриншот

Неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставило Кремль признать свое поражение.

Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", - подчеркивается в сообщении.

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Американские военные аналитики отмечают, что ранее Кремль никогда не признавал поражений - вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный - как "жест доброй воли", - напоминается в отчете.

Кроме того, в ISW также добавили, что Кремль работает над тем, чтобы снять с Владимира Путина любую ответственность за поражение, обвиняя в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из его окружения.

/ understandingwar

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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