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Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьи

16 сентября 2022, 21:45

Родители, дети и дедушка с бабушкой погибли, прячась в укрытии в подвале многоэтажки. Во время бомбардировки войсками РФ именно этот подъезд рухнул.

В Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьи
В Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьи/ Instagram Елены Столпаковой, ua.depositphotos.com

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

Разобрать завалы в условиях российских обстрелов и без тяжелой техники не было возможности, поэтому людей спасти тогда не удалось. Историю гибели семьи рассказал "Обозреватель".

После освобождения города Изюм на Харьковщине от российских захватчиков там открылась ужасная картина российских преступлений. В частности, было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и украинских военных. Многие из людей, которые были похоронены там, погибли в результате бомбардировки с самолетов и артиллерийских обстрелов города русскими, когда они захватывали его в начале широкомасштабного вторжения.

Погибли все вместе

Жертвами захватчиков стала целая семья Столпаковых и Жихаревых. Они жили в двух квартирах многоэтажного дома на улице Первомайская, 2. В одной квартире – семья 31-летней Елены и 34-летнего Дмитрия Столпакових с детьми Олесей и Сашей, в другой – родители Елены Александр и Татьяна Жихаревы с дочерью Машей.

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьи
Семья Столпаковых погибла в Изюме/ Instagram Елены Столпаковой
Семья Столпаковых погибла в Изюме
Семья Столпаковых погибла в Изюме/ Instagram Елены Столпаковой

Как рассказывают знакомые, семья не верила, что война затянется, поэтому не спешила эвакуироваться.

Друг семьи, который связывался с ними в тот период, говорит, что они большую часть времени проводили в подвале дома.

"Они жили в первом подъезде, ближе к рынку. Но в укрытие ходили в средний подъезд, как раз тот, что завалился после авиационного налета. Кое-кто еще говорит, что по дому стреляли из танков. В один день они перестали выходить на связь, а через некоторое время я узнал, что их больше нет", – рассказывает друг семьи.

Семья Жихаревых погибла в Изюме
Семья Жихаревых погибла в Изюме/ Instagram Елены Столппаковой

Три дня из подвала раздавались крики о помощи

Друг семьи также вспоминает, что, по словам местных жителей, после разрушения дома из-под завалов еще в течение трех дней были слышны крики о помощи.

"Говорят, что после того, как 9 марта дом упал, под завалами еще в течение двух-трех дней были слышны крики о помощи, кто-то подавал знаки. Но разобрать такой завал никто не мог из-за постоянных обстрелов. К тому же нужны были люди и тяжелая техника. Понятно, что тогда это было невозможно", – рассказывает знакомый семьи.

Могилы членов семьи на массовом захоронении
Могилы членов семьи в массовом захоронении/ скрин

Затем российские оккупанты пытались обвинить в обстрелах ВСУ, однако местные жители прекрасно видели, как именно российские самолеты сбрасывали на город огромные авиационные бомбы.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Позже украинские власти заявили, что в захоронении находится более 440 тел. Все они похоронены отдельно. При этом отмечается, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Потом стало известно, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

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война в Украине Харьковская область вторжение России Изюм
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