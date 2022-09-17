Президент о зверствах россиян: ракетный террор, массовые захоронения и пыточные

Зеленский гневно высказался о зверствах россиян / Коллаж УНИАН

Зверства россиян на оккупированных территориях подобны действиям нацистов. Захватчики издеваются и пытают живых людей, устраивают депортации жителей и сжигают населенные пункты, сообщил глава государства в вечернем обращении в субботу, 17 сентября.

Он отметил, что украинские военные освободят все свои территории.

"Повсюду, где есть Украина, будет наш флаг. И нигде не останется этого зверства - рашизма, который повторяет то, что делали нацисты. Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи", - сказал он.

Зеленский также сообщил о том, что масштаб преступлений россиян не растянулся на всю Европу, но принцип тот же: лагеря, где собирают людей, чтобы убить, депортации, полностью уничтоженные города и села.

"Ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор, массовые захоронения, пыточные. Самые жестокие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем неприкрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они же начали", - добавил он.

Президент отметил, что россияне при бегстве с украинских территорий оставили аппараты для издевательств.

Так, на вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Он отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.

"Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать они так же - и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю" , - сказал он.

Массовое захоронение в Изюме

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась.

"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

Смотрите видео о зверствах россиян в Изюме на Харьковщине

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