Президент о зверствах россиян: ракетный террор, массовые захоронения и пыточные

Владимир Зеленский отметил, что оккупанты при бегстве с украинских территорий оставили аппараты для издевательств.
Зверства россиян на оккупированных территориях подобны действиям нацистов. Захватчики издеваются и пытают живых людей, устраивают депортации жителей и сжигают населенные пункты, сообщил глава государства в вечернем обращении в субботу, 17 сентября.
Он отметил, что украинские военные освободят все свои территории.
"Повсюду, где есть Украина, будет наш флаг. И нигде не останется этого зверства - рашизма, который повторяет то, что делали нацисты. Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи", - сказал он.
Зеленский также сообщил о том, что масштаб преступлений россиян не растянулся на всю Европу, но принцип тот же: лагеря, где собирают людей, чтобы убить, депортации, полностью уничтоженные города и села.
"Ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор, массовые захоронения, пыточные. Самые жестокие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем неприкрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они же начали", - добавил он.
Президент отметил, что россияне при бегстве с украинских территорий оставили аппараты для издевательств.
Так, на вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток с инструментами для пыток током. Он отметил, что пытки были практикой россиян на оккупированных территориях.
"Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать они так же - и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю" , - сказал он.
Массовое захоронение в Изюме
11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.
После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась.
"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.
Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.
В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.
Смотрите видео о зверствах россиян в Изюме на Харьковщине
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