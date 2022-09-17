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"Здесь я родилась, здесь я и умру": жители Харьковщины поведали об ужасах жизни в оккупации

17 сентября 2022, 19:31

Двенадцатилетний мальчик Андрей рассказал военным, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами.

'Здесь я родилась, здесь я и умру': жители Харьковщины поведали об ужасах жизни в оккупации
На Харьковщине люди полгода жили в оккупации / фото РБК-Украина

В Харьковской области ВСУ освободили от россиян 400 населенных пунктов. Местные жители села Кучубеевка поведали об ужасах жизни в оккупации - за полгода люди не ели хлеба, сообщает проект Український свідок.

Украинские военные с позывными Скад, Пианист и Вовчик родом из Киевской области. Они отправились на машине к месту, которое еще несколько дней назад было линией разграничения. Эту территорию россияне покинули 11 сентября.

До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60. Ранее вражеские войска прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику.

В одном из сел местные самостоятельно собирали противопехотные мины, т.н. "лепестки", чтобы на них не взорвались дети.

Из-за дождя военны остановились в селе Кочубеевка, где в этот же день на мине подорвался местный житель - мужчина нарушил правила и ушел в посадку.

Смотрите видео о зверствах россиян в Изюме на Харьковщине

Население Кочубеевки на момент 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места.

"Чего я буду уезжать со своей земли? В июне нам предлагали отсюда уехать – и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру", - рассказала местная жительница.

Двенадцатилетний мальчик Андрей рассказал военным, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба не видели уже полгода.

"Я так за ним скучал", - признался ребенок.

Массовое захоронение в Изюме

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась.

"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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