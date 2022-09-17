Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человек

Захоронение в Изюме / t.me/V_Zelenskiy_official

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем 400 могилами с номерами вместо имен.

На кладбище хоронили гражданских, военных, женщин и детей, которые погибли за время оккупации. В первый день проведения эксгумации раскопали и отвезли на экспертизу тела 22 местных и братскую могилу военных ВСУ, где похоронили 17 воинов, рассказали в сюжете ТСН.

Улицы Изюма первые недели были усеяны телами погибших

Только в одном из домов погибли сразу 46 мирных жителей. Они прятались в подвале, когда на многоэтажку рашисты сбросили авиабомбу. Выжили всего семеро, среди них Григорий с мамой. В тот день он потерял лучшего друга – всю его родню и почти всех соседей.

"Я на первом этаже, а он с третьего этажа – фамилия Ясенюки. У него вся семья погибла, а это 7 человек. Погибли сразу 46. Не все сразу, некоторые еще горели или их задавило просто", - поделился пережитым мужчина.

Захоронения в Изюме / Настоящее время

Сначала погибших хоронили во дворах, но их количество увеличивалось и людей приходилось закапывать даже на клумбах.

"Могилы были под каждым подъездом. Осколками, кого завалило, кого кассетами этими. И выносили соседи и хоронили прямо под подъездами", — говорят свидетели.

Рашисты решили очистить улицы от могил только летом

Люди говорят, что погибших перезахоронили в лесу без родственников, им дали номера могил.

"Наших похоронили, забрали родных. Нас не пустили, мы не видели ям, но они нам дали номерки. Под какими номерками мы уйдем и найдем своих детей. Кто детей, кто племянников, кто коллегу и сможем перехоронить. Не может быть, чтобы они нас обманули. На кладбище они не позволили поехать. Только номерок", – рассказывают люди.

Захоронение в Изюме / t.me/V_Zelenskiy_official

Чтобы узнать причины смерти и установить личность погибших, криминалисты проводят эксгумацию. За день раскопали 41 тело, почти все с признаками насилия.

"В первой могиле на шее веревка и руки тоже связаны. На некоторых телах мы находим последствия пыток. Нам очень повезло, что они были похоронены в глину. В глине тела разлагаются не так быстро, поэтому мы видим и зубы и какую-то форму", — говорит руководитель харьковской окружной прокуратуры Харьковской области Александр Ильинков.

Братская могила бойцов ВСУ

Самым большим захоронением стала братская могила воинов вооруженных сил. 17 защитников Украины рашисты безжалостно убили, на руке одного из них осталась сине-желтая лента.

Захоронение в Изюме / t.me/V_Zelenskiy_official

"Сейчас будут проведены все медицинские исследования, все медицинские экспертизы. После этого будем решать в зависимости от того, найдем ли мы близких людей. И дальше уже там будем определять для того, чтобы действительно отдать дань и похоронить наших людей в надлежащем состоянии", – говорят глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Всего на стихийном кладбище обнаружили 450 могил. Случаются кресты с фамилиями, впрочем, большинство только с номерами. Правоохранители предполагают, что в могилах может оказаться не по одному телу.

Массовое захоронение в Изюме

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась.

"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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