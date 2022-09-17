УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человек

17 сентября 2022, 14:46

Оккупанты сделали массовое кладбище прямо в лесу. На нем хоронили и гражданских, и военных, и женщин и детей.

Захоронение в Изюме
Захоронение в Изюме / t.me/V_Zelenskiy_official

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем 400 могилами с номерами вместо имен.

На кладбище хоронили гражданских, военных, женщин и детей, которые погибли за время оккупации. В первый день проведения эксгумации раскопали и отвезли на экспертизу тела 22 местных и братскую могилу военных ВСУ, где похоронили 17 воинов, рассказали в сюжете ТСН.

Улицы Изюма первые недели были усеяны телами погибших

Только в одном из домов погибли сразу 46 мирных жителей. Они прятались в подвале, когда на многоэтажку рашисты сбросили авиабомбу. Выжили всего семеро, среди них Григорий с мамой. В тот день он потерял лучшего друга – всю его родню и почти всех соседей.

"Я на первом этаже, а он с третьего этажа – фамилия Ясенюки. У него вся семья погибла, а это 7 человек. Погибли сразу 46. Не все сразу, некоторые еще горели или их задавило просто", - поделился пережитым мужчина.

Захоронения в Изюме
Захоронения в Изюме / Настоящее время

Сначала погибших хоронили во дворах, но их количество увеличивалось и людей приходилось закапывать даже на клумбах.

"Могилы были под каждым подъездом. Осколками, кого завалило, кого кассетами этими. И выносили соседи и хоронили прямо под подъездами", — говорят свидетели.

Рашисты решили очистить улицы от могил только летом

Люди говорят, что погибших перезахоронили в лесу без родственников, им дали номера могил.

"Наших похоронили, забрали родных. Нас не пустили, мы не видели ям, но они нам дали номерки. Под какими номерками мы уйдем и найдем своих детей. Кто детей, кто племянников, кто коллегу и сможем перехоронить. Не может быть, чтобы они нас обманули. На кладбище они не позволили поехать. Только номерок", – рассказывают люди.

Изюм
Захоронение в Изюме / t.me/V_Zelenskiy_official

Чтобы узнать причины смерти и установить личность погибших, криминалисты проводят эксгумацию. За день раскопали 41 тело, почти все с признаками насилия.

"В первой могиле на шее веревка и руки тоже связаны. На некоторых телах мы находим последствия пыток. Нам очень повезло, что они были похоронены в глину. В глине тела разлагаются не так быстро, поэтому мы видим и зубы и какую-то форму", — говорит руководитель харьковской окружной прокуратуры Харьковской области Александр Ильинков.

Братская могила бойцов ВСУ

Самым большим захоронением стала братская могила воинов вооруженных сил. 17 защитников Украины рашисты безжалостно убили, на руке одного из них осталась сине-желтая лента.

Захоронение в Изюме
Захоронение в Изюме / t.me/V_Zelenskiy_official

"Сейчас будут проведены все медицинские исследования, все медицинские экспертизы. После этого будем решать в зависимости от того, найдем ли мы близких людей. И дальше уже там будем определять для того, чтобы действительно отдать дань и похоронить наших людей в надлежащем состоянии", – говорят глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Всего на стихийном кладбище обнаружили 450 могил. Случаются кресты с фамилиями, впрочем, большинство только с номерами. Правоохранители предполагают, что в могилах может оказаться не по одному телу.

Массовое захоронение в Изюме

11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в лесу возле Изюма нашли уже более 400 тел. По его словам, эксгумация тел уже началась.

"В городе Изюм 16 сентября работают все украинские службы. Речь идет о следователях, прокурорах, экспертах. Там находятся более сотни журналистов", - сказал президент в обращении.

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что сотворила Россия.

В массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, погибшей под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Изюм новости Харьковщины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

Заряд бодрости и энергии для организма: когда полезнее всего пить кофе

14:48

В Бердянске зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты

14:47

Оскорблял украинок из-за их родного языка: в Эстонии у гражданина РФ забрали вид на жительствоВидео

14:46

Детей искали по номерках: выжившие в "российском" Изюме рассказали о захоронении на 400 человекВидео

14:38

Еще одна украинская певица встала на сторону России

Реклама
14:30

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИВидео

13:30

"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISWВидео

13:25

Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скоройВидео

12:52

В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВАВидео

12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

Реклама
08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

Реклама
22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

22:00

Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия УкраинеВидео

21:45

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьиВидео

21:27

В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMSВидео

21:17

Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентомВидео

21:02

Скандал на Львощине: налоговики хотят начислить 106 млн грн НДС сомнительным компаниям

20:58

Украину накроет снежный циклон: синоптики назвали дату армагеддонаВидео

20:20

"Все по плану": Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"Видео

20:16

Путин заговорил о встрече с Зеленским и начал угрожать ракетным ударомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять