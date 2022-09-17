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Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

17 сентября 2022, 11:00

Воин ВСУ, который был на фронте с 2014 года, трагически погиб в начале марта во время обороны города.

Яшка Цыганков
Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме / соцсети

В освобожденном Изюме Харьковской области из-под завалов извлекли тело легендарного украинского бойца Романа Косенко с позывным "Яшка Цыганков", который погиб во время обороны города.

Волонтер Анна Демиденко на своей странице в Facebook сообщила, что Косенко погиб в результате вражеского авианалета на город.

"Тебя смогла забрать у нас только крылатая ракета, потому что никакая русня не могла тебя убить. Ракета в городе Изюм 9 марта остановила Яшку-Кипиша! Только сейчас тебя нашел побратим и забрали домой", – написала Демиденко.

Яшка Циганков
Яшка Цыганков / facebook.com/byblidze

Военнослужащий ВСУ Юлий Терехов в Facebook добавил, что Яшка Цыганков погиб, сдерживая российских оккупантов в уличных боях за город Изюм.

Яшка Циганков
Яшка Цыганков / facebook.com/byblidze

"Упал как воин, в бою с оружием в руках, сражаясь до последнего. Яшка погиб от вражеского авианалета, а его тело осталось под завалами дома, разрушенного мощным взрывом авиабомбы", – написал он.

Смерть Яшки Циганкова

Напомним, украинский боец погиб в городе Изюм Харьковской области 9 марта. Воин боролся с террористами еще с начала войны на Донбассе.

"Он знал, что будет война, и не сомневался, что мы победим. Он отдал себя своему народу. Спасибо за все, друг", - сообщил тогда журналист Юрий Бутусов.

Последнее сообщение Цыганкова в соцсетях было об Изюме. За день до смерти он просил помочь медиков, готовых к работе в условиях уличных боев. Также он обращался к волонтерам помочь "гуманитаркой" жителям города.

Как сообщал Главред, в бою с русскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Заря Владимир Ульяницкий. 22 июля его проводили в последний путь в Николаеве.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Цыганков
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